Avrebbero rapinato, coltelli in pugno, un noto supermercato in centro. con questa accusa finiscono in manette un diciottenne ed un minorenne

L’ordinanza

I carabinieri della stazione di piazza Marina a Palermo hanno dato eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale e quello per i minorenni nei confronti di due giovanissimi di 17 e 18 anni accusati di rapina aggravata in concorso.

La rapina

Lo scorso 21 marzo i due avrebbero rapinato il supermercato Marotta in corso Tukory. A volto coperto e armati di coltello hanno fatto irruzione nell’attività commerciale e dopo aver minacciato i cassieri, si sono impossessati dell’incasso circa 880 euro.

Domiciliari per il maggiorenne

Il maggiorenne si trova ai domiciliari mentre il minorenne è stato portato all’istituto minorile Malaspina di Palermo

Rapine in sequenza

Quella delle rapine è una vera e propria piaga che non trova sosta a Palermo e in provincia. Lì’ultima nota in città è avvenuta alla sala scommesse Goldbet in via Vaccarini a Palermo. Un uomo armato e con il volto coperto è entrato all’interno dell’esercizio commerciale. Ha minacciato l’impiegata facendosi consegnare l’incasso di circa 4 mila euro. Poco dopo il rapinatore è fuggito e la donna ha chiamato il numero unico di soccorso.

Al vaglio dei carabinieri la videosorveglianza

Sono intervenuti i carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e sentito la donna per cercare di acquisire elementi utili per risalire all’autore del colpo.

Altra rapina a due supermercati

Appena pochi giorni fa, sempre a Palermo, due supermercati sono stati rapinati nel quartiere Uditore. E si è trattato di due colpi in appena due giorni all’interno dello stesso quartiere. Il primo punto vendita è l’Ard di via Beato Angelico dove è entrato un uomo a volto coperto che ha minacciato un dipendente e lo ha costretto a svuotare il registratore di cassa. La polizia, intervenuta dopo l’allarme lanciato dal direttore, è intervenuta per ascoltare i testimoni e acquisire le immagini del sistema di videosorveglianza.