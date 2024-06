Una coppia di turisti portoghesi di 36 anni e 24 anni è stata rapinata in piazza a Mondello a Palermo. I due stavano passeggiando quando sono stati avvicinati da due giovani che li hanno minacciati e si sono fatti consegnare il portafoglio e i cellulari. Le indagini sono condotte dalla polizia che ha sentito le vittime e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori.

Rapina in via Roma

I carabinieri della compagnia di Palermo Piazza Verdi hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Palermo, su richiesta della procura, nei confronti di 3 palermitani, un 27enne e due 39enni accusati di rapina aggravata nei confronti di due 18enni, studenti di un liceo milanese.

Accerchiati e minacciati

Il colpo è stato messo a segno una sera di fine settembre dello scorso anno, in una traversa di via Roma. Gli indagati avrebbero avvicinato i due giovani con la scusa di una sigaretta e, una volta accerchiati, li avrebbero scortati a forza davanti a uno sportello bancomat e sotto minaccia gli avrebbero fatto prelevare 450 euro.

L’indagine, condotta dai militari della Stazione di Piazza Marina, ha consentito, grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’istituto bancario dove era collocato lo sportello automatico, di risalire agli autori del colpo incastrati anche grazie ad altre immagini riprese da altre telecamere piazzate in zona. Gli investigatori infatti, avrebbero ricostruito tutte le fasi della rapina. I tre sono stati portati nel carcere “Lorusso Pagliarelli”.

Rapina in via Venezia

Tre turisti danesi sono stati picchiati e rapinati la scorsa notte in via Venezia a Palermo. I tre che avevano trascorso la serata e la notte tra i locali del centro storico sono stati avvicinati da alcuni giovani che li hanno picchiati e rapinati. Dal racconto delle vittime pare che questi abbiano prima trascorso del tempo insieme ai giovani immigrati, molti dei quali trascorrono la giornata nelle vie a ridosso di via Maqueda. Poi è scattata la rapina. Il gruppo di giovani ha portato via i portafogli, soldi e i cellulari. I tre sono stati soccorsi dai sanitari del 118. Sono intervenuti i carabinieri che hanno iniziato le indagini attraverso il racconto delle vittime e le immagini dei sistemi di videosorveglianza che si trovano in zona