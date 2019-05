Le indagini del commissariato di Bagheria

La polizia di Stato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Termini Imerese, ha arrestato Salvatore Lombardo, 43 anni e Salvatore Sparacino, 20 anni, accusati in concorso di una rapina ai danni di un’anziana donna, ultraottantenne, che aveva riportato diverse fratture.

Lombardo e Sparacino a bordo di uno scooter sono arrivati in casa della donna. Uno dei due è sceso ha bussato alla porta dell’anziana e ha cercato di strapparle la collanina d’oro. La donna è finita a terra. Mentre veniva portata in ospedale ha descritto l’assalitore.

Gli agenti del commissariato di Bagheria partendo dall’identikit e dalle immagini del sistema di videosorveglianza della zona sono riusciti a ricostruire quanto successo e dare un nome e un cognome agli aggressori. Nel corso delle perquisizioni sono stati trovati gli abiti indossati durante il colpo e anche lo scooter è simile a quello utilizzato nella rapina.

I due si trovano nel carcere dei Cavallacci a Termini Imerese.