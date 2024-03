Indagini della polizia

La polizia di Stato ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip di Palermo e dal gip del tribunale per i minorenni nei confronti di quattro indagati accusati di rapina aggravata, in concorso, perpetrata ai danni di un turista americano in vacanza in città.

La vittima è stata aggredita lo scorso 11 febbraio a Ballarò. Cinque giovani lo hanno accerchiato e minacciandolo con un coltello e un teser si sono fatti consegnare un rolex di 15 mila euro, 800 euro in contanti e il telefono cellulare.

I cinque sono stati indentificati e arrestati grazie alle immagini dei sistemi di video sorveglianza. Il gruppo di rapinatori erano tutti palermitani e composto da maggiorenni e minorenni. Gli arrestati hanno 41, 15, 16 e 17 anni.

Sono stati tutti portati in carcere.