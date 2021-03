Rapinati a Palermo un supermercato e un panificio, indagini della polizia

Ignazio Marchese di

01/03/2021

Due rapine nel fine settimana a Palermo. Sono stati presi di mira un supermercato e un panificio nel mirino dei rapinatori. Il primo episodio risale a giovedì scorso quando due uomini armati di coltello hanno fatto irruzione all’interno del punto vendita Sisa di via Filippo Di Giovanni, in zona San Lorenzo. La coppia di banditi, dopo aver minacciato i dipendenti sotto gli occhi terrorizzati dei clienti, sono fuggiti a bordo di uno scooter in direzione di via Resuttana con un bottino di circa 250 euro. Il secondo assalto è avvenuto il giorno seguente in via Messina Marine, zona Acqua dei Corsari. Un uomo armato di coltello è entrato nel panificio Romano – Frutti del grano: gli sono bastati pochi secondi per intimorire il personale e costringerlo a svuotare il registratore di cassa prima di fuggire in direzione dell’ospedale Buccheri La Ferla. In questo caso il bottino ammonterebbe a circa 200 euro.

