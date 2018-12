Due rapine questo pomeriggio in viale Regione Siciliana a Palermo. I colpi sono stati messi a segno al distributore Eni di Bonagia e Esso nei pressi del carcere Pagliarelli.

Ad entrare in azione a Bonagia due giovani armati che sono arrivati a bordo di un’Honda Sh. I due hanno minacciato i dipendenti e si sono fatti consegnare i soldi che avevano in cassa.

Poi sono fuggiti in direzione di via Belmonte Chiavelli. Poco dopo altro colpo al distributore Esso in viale Regione Siciliana.

In questo secondo colpo ad entrare in azione due rapinatori a bordo di una Fiat Idea che era stata rubata nei giorni scorsi.

Anche in questo caso i due hanno minacciato i dipendenti e si sono fatti consegnare i soldi. Su tutte e due le rapine indaga la polizia che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza.