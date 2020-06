I carabinieri della compagnia di Bagheria hanno dato esecuzione all’ordinanza ai domiciliari del gip del tribunale di Termini Imerese nei confronti un giovane di 20 anni accusato di rapina ad un pensionato che aveva prelevato dei soldi lo scorso 1 giugno del 2019.

T.P. 20 anni, si trovava nell’ufficio postale a Bagheria (Pa) in via Capitano Emanuele Basile e avrebbe seguito come un normale cliente tutte le operazione di prelievo della vittima di quasi mille euro.

Una volta conclusa l’operazione il giovane avrebbe segnalato l’anziano ad un complice che lo attendeva fuori che ha compiuto materialmente la rapina. Adesso il giovane si trova ai domiciliari e i carabinieri sono a caccia dei complici.