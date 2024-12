Accerchiato ed aggredito

Rapinato un operatore video che stava girando immagini per la trasmissione le Iene al mercato di Ballarò a Palermo. Forse le riprese non sono state gradite e così è stato accerchiato da tre persone tra cui una donna che gli hanno dato un colpo al braccio facendogli cadere il cellulare che è stato portato via.

La ricostruzione

E’ successo in via Nino Martoglio. I rapinatori si sono dileguati tra i vicoli del mercato. L’operatore è stato prima minacciato poi aggredito e strappato il dispositivo. Hanno anche cercato di portare via lo zaino con il computer. La rapina è stata segnalata ai carabinieri. I militari hanno preso contatti con la vittima e, seguendo il segnale Gps del dispositivo marchiato Apple sono riusciti anche a recuperarlo e restituirlo.

Turista perde il portafoglio con 600 euro a Ballarò, ristoratore lo trova e lo restituisce

Durante una visita al mercato di Ballarò, Marisa, una turista di Verolanuova, paesino non molto lontano da Brescia, ha perso il suo portafoglio tra la folla. Al suo interno, 600 euro, carte di credito e i documenti che le avrebbero permesso qualche giorno dopo di ritornare a casa. Una giornata da dimenticare che alla fine ha avuto un lieto fine.

La gentilezza di un ristoratore di Palermo

Rosario Scalia, ristoratore palermitano ha trovato il portafoglio ed ha avviato una vera e propria indagine sui social per rintracciare la proprietaria. L’uomo ha inoltre contattato la figlia della donna e alcuni dei suoi contatti sul web. Il fatto è stato raccontato dalla stessa Marisa su Facebook, dove ha condiviso la sua gratitudine per il gesto del ristoratore.

Il racconto social della donna

“Sono stata a Palermo nei giorni scorsi, bellissima città, tanta storia, tanta arte e belle persone – scrive in un post – Sabato ho fatto un giretto al mercato di Ballarò e la mia sbadataggine mi ha fatto perdere il portafoglio. Me ne accorgo la sera e dopo il panico adesso cosa faccio mi ricordo che guardando il cellulare nel pomeriggio un palermitano mi chiedeva l’amicizia. Questo signore scrive che cerca una signora che ha perso il borsello. Gli mando un messaggio e lui mi risponde subito, ha il mio portafoglio. Nel frattempo aveva guardato nel mio profilo Facebook e ha cercato di contattare mia figlia, mio marito, mio figlio e un mio cugino. Aveva fatto un giro col motorino per venire a cercarmi. Con mio grande stupore è venuto in hotel a riportarmelo e non si è preso nemmeno la ricompensa. Sento in dovere di ringraziarlo pubblicamente, ci sono ancora persone oneste e bisogna raccontarlo. A questo signore grazie di vero cuore”.

