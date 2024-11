Una bella storia

Durante una visita al mercato di Ballarò, Marisa, una turista di Verolanuova, paesino non molto lontano da Brescia, ha perso il suo portafoglio tra la folla. Al suo interno, 600 euro, carte di credito e i documenti che le avrebbero permesso qualche giorno dopo di ritornare a casa. Una giornata da dimenticare che alla fine ha avuto un lieto fine.

La gentilezza di un ristoratore di Palermo

Rosario Scalia, ristoratore palermitano ha trovato il portafoglio ed ha avviato una vera e propria indagine sui social per rintracciare la proprietaria. L’uomo ha inoltre contattato la figlia della donna e alcuni dei suoi contatti sul web. Il fatto è stato raccontato dalla stessa Marisa su Facebook, dove ha condiviso la sua gratitudine per il gesto del ristoratore.

Il racconto social della donna

“Sono stata a Palermo nei giorni scorsi, bellissima città, tanta storia, tanta arte e belle persone – scrive in un post – Sabato ho fatto un giretto al mercato di Ballarò e la mia sbadataggine mi ha fatto perdere il portafoglio. Me ne accorgo la sera e dopo il panico adesso cosa faccio mi ricordo che guardando il cellulare nel pomeriggio un palermitano mi chiedeva l’amicizia. Questo signore scrive che cerca una signora che ha perso il borsello. Gli mando un messaggio e lui mi risponde subito, ha il mio portafoglio. Nel frattempo aveva guardato nel mio profilo Facebook e ha cercato di contattare mia figlia, mio marito, mio figlio e un mio cugino. Aveva fatto un giro col motorino per venire a cercarmi. Con mio grande stupore è venuto in hotel a riportarmelo e non si è preso nemmeno la ricompensa. Sento in dovere di ringraziarlo pubblicamente, ci sono ancora persone oneste e bisogna raccontarlo. A questo signore grazie di vero cuore”.

Trova portafogli con 2 mila euro e lo consegna alla polizia municipale a Carlentini

Ha trovato per terra un portafogli, con dentro soldi in contanti, circa 2 mila euro, documenti e carta di credito, e non ci ha pensato due volte a consegnarlo agli agenti della Polizia municipale che hanno provveduto a restituirlo alla proprietaria, la titolare di una pizzeria di Carlentini, nel Siracusano.

Il ritrovamento

Una vicenda accaduta nella giornata di ieri, in via dello Stadio, dove un anziano di 80 anni, stava passeggiando. E’ stato lui stesso a recarsi nelle sede del comando dei vigili urbani in piazza Diaz. Conclusi gli accertamenti sui documenti, gli investigatori, Danilo Carlentini e Ciro Greco, sono risaliti alla proprietaria che, quando è stata informata del ritrovamento, non stava nelle pelle.

“Era l’incasso del lavoro”

“Era l’incasso del lavoro di sabato e domenica. Mi stavo recando in banca per versamento, ma ho smarrito il portafoglio – ha detto la donna sollevata e felice, con le lacrime agli occhi – non so come ringraziare il benefattore di oggi”.

La donna avrebbe voluto anche ringraziare il pensionato, ma lui se n’era già andato: gli era bastata la soddisfazione di avere compiuto un bel gesto. “Una persona così è da portare a esempio – commenta il comandante della Polizia municipale Sonny Greco – a tutta la cittadinanza”.

