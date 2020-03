Si è arreso un uomo dii 47 anni di Partinico

Tentata rapina questa mattina alla filiale Credem di via Oldani a Partinico (Pa). Un uomo armato di pistola è entrato nell’istituto di credito e ha minacciato i dipendenti.

E’ stato lanciato l’allarme e sono intervenuti i carabinieri e gli agenti di polizia che hanno fermato il rapinatore armato con una pistola che si rivelerà giocattolo.

Le indagini sono in mano ai poliziotti la cui pattuglia è giunta per prima sul posto. Il rapinatore adesso si trova in commissariato. Non appena arrivati nei pressi della banca le forze dell’ordine hanno intimato al rapinatore di gettare l’arma, quest’ultimo si è subito arreso ed è stato portato in commissariato.

La pistola che aveva in mano era un giocattolo senza il tappo rosso.

Polizia e carabinieri hanno circondato la filiale della Banca Credem a Partinico e costretto Pietro Leone di 47 anni ad arrendersi.

L’uomo aveva minacciato con una pistola poi risultata giocattolo i dipendenti e alcuni clienti della banca.

Una volta che ha compreso di non avere via di fuga si è disteso per terra sul pavimento e si è fatto ammanettare.

L’arresto è stato congiunto dei carabinieri della compagnia e degli agenti del commissariato di Partinico.