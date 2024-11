È finito male il tentativo di rapina di un palermitano di 44 anni che è entrato in un market gestito da commercianti originari del Bangladesh a Palermo in via Noce.

I due impiegati del negozio hanno reagito e hanno ferito con alcune coltellate il rapinatore. Anche uno dei due dipendenti è rimasto ferito.

Il rapinatore è stato trovato per strada dai poliziotti ferito. Dopo essere stato medicato è stato portato in carcere in attesa della direttissima.

Anche uno dei dipendenti è stato medicato in ospedale. Gli agenti di polizia stanno indagando per ricostruire quanto successo.

Un arresto per una rapina in banca

Nella medesima giornata la polizia di Stato ha arrestato un palermitano di 33 anni accusato di tentata rapina in banca. L’uomo, a volto scoperto, ha fatto ingresso nella filiale della Banca del Fucino in via Dante, lasciando intendere di essere armato, ha lanciato una borsa sul bancone della cassa intimando al cassiere di riempirla di denaro contante. Gli agenti del commissariato Zisa hanno visto in presa diretta il tentativo di rapina. I poliziotti sono riusciti ad entrare nella banca e sono riusciti a bloccare l’uomo. L’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto il carcere.

Altro rapinatore solitario nel Catanese

Nel catanese, invece, è stato fermato il presunto autore della notte di terrore di met agosto. Avrebbe rapinato, pistola alla mano, due giovani che stavano effettuando un acquisto ad un distributore automatico e poi avrebbe tentato di rapinare un turista austriaco, fuggito e barricatosi dentro un B&B, e subito dopo, un altro uomo residente a fianco della struttura ricettiva. Una rapina e due tentate rapine a mano armata che avrebbero fruttato soltanto 30 euro ma diffuso il panico in una sera d’agosto.

Su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica, la Polizia di Stato di Catania ha ora dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania, nei confronti dell’uomo di 36 anni.

