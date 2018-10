Indagini dei militari della compagnia di San Lorenzo

I carabinieri della compagnia di San Lorenzo hanno arrestato Francesco Vitale, 40 anni accusato di tre rapine nel giro di pochi giorni. I colpi sono stati messi a segno dal 10 al 13 settembre di quest’anno a Palermo.

Il 10 settembre, in via Eugenio l’Emiro, il Vitale è entrato nell’istituto Monte dei Paschi di Siena e, dopo aver afferrato il cassiere per un braccio, ha tentato di portare via il denaro dalle casse, non riuscendo solo per la mancata apertura dei dispositivi.

Vitale si è spostato in via San Lorenzo, nell’ufficio postale dove, dopo aver immobilizzato la cassiera, ha portato via circa 760 euro.

Pochi giorni dopo, il 13 settembre, è la volta di un supermercato, sempre di via l’Emiro. Questa volta il bottino asportato, dopo minacce alla cassiera, è stato di 220 euro. Il giudice del tribunale ha emesso una nuova ordinanza cautelare che è stata notificata in carcere dove Vitale si trova per altre rapine messe a segno a Palermo.