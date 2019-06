Indaga la polizia

Rapina al distributore Eni di piazza Indipendenza a Palermo. Preso di mira uno dei tre impianti che si trovano di fronte alla caserma Garibaldi.

Due malviventi arrivati a piedi hanno affrontato l’unico dipendente in servizio, lo hanno minacciato e costretto a consegnare l’incasso.

I rapinatori si sono portati via 200 euro e delle monete che si trovavano nei pressi della cassa. Poi sono fuggiti a piedi in direzione di via Colonna Rotta, dove probabilmente avevano lasciato uno scooter.

A lanciare l’allarme al numero d’emergenza del 113 è stato lo stesso dipendente. Agli agenti delle volanti ha raccontato quanto appena accaduto e su richiesta ha mostrato loro le immagini del sistema di videosorveglianza che avrebbero ripreso alcune fasi della rapina. Acquisiti i video la polizia ha avviato le indagini per mettersi sulle tracce dei responsabili.

Nelle ultime settimane sono stati registrati diversi colpi, perlopiù nei supermercati o per strada. L’ultima rapina in un impianto di carburante risale allo scorso 23 aprile, in viale Regione Siciliana.

In quell’occasione però un 39enne è stato arrestato dopo essere stato fermato non lontano dalla circonvallazione di Monreale: addosso aveva ancora la pistola a tamburo usata poco prima.