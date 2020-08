Sono entrati in azione a volto coperto e hanno bloccato marito e moglie che si trovavano nella loro villetta sulla principale Caccamo Termine.

In due hanno bloccato i due anziani e hanno portato via soldi e oggetti preziosi.

Hanno avuto il tempo di agire indisturbati e passare al setaccio l’intera villetta.

Poi sono fuggiti. Sono state le stesse vittime a chiamare i carabinieri e lanciare l’allarme su quanto successo.

Indagini sono in corso per risalire agli autori del colpo. Nella villetta sono arrivati gli uomini della scientifica per cercare impronte e tracce utili per risalire ai due malviventi che hanno terrorizzato i due anziani.

Anche se in campagna si sta passando al setaccio la zona per verificare se ci siano telecamere che hanno ripreso i due rapinatori.