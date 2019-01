La Polizia di Stato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Palermo, ha arrestato Giuseppe Caccamo, 22 anni, Giuseppe Settecase, 24 anni, Emanuele Cottone, di 21 anni, tutti del “Villaggio Santa Rosalia” e Angelo Ingrassia, 33 anni, di Brancaccio, accusati di rapine ai danni di uffici postali di Palermo messe a segno tra giugno e luglio scorsi. Il primo colpo lo scorso 14 giugno.

Due ragazzi avevano rapinato l’ufficio postale di via Oreto. Dopo avere sferrato dei pugni al volto di un cassiere avevano portato via quasi 2500 euro. Il secondo colpo il 21 giugno. Alle 11 e 20 due giovani hanno preso di mira l’ufficio postale di via Boccadifalco.

Anche in quel caso hanno picchiato il cassiere e si sono impossessati di 4500 euro . L’ultimo episodio il 12 luglio 2018, intorno alle ore 16.10, presso l’Ufficio Postale di via Paolo Ferrari Orsi. Qui due giovani con cappellini da baseball in testa scavalcavano il bancone e si portavano via 1400 euro. Anche in questo caso hanno picchiato un dipendente.