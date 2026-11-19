La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un uomo di 58 anni, originario di Palermo, gravemente indiziato di due rapine aggravate e due episodi di ricettazione. Il provvedimento è stato notificato dagli agenti del Commissariato di P.S. “S. Lorenzo” al termine di una doppia attività investigativa che ha visto impegnati, su fronti distinti ma convergenti, i poliziotti della sezione “Investigativa” del Commissariato “S. Lorenzo” e i militari dell’Arma dei Carabinieri della Stazione “Falde”.

Il colpo in via Monte San Calogero e le tracce biologiche

Il primo episodio contestato all’indagato risale al 26 marzo 2025 e si è consumato in via Monte San Calogero. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe aperto lo sportello dell’auto occupata da una conducente, afferrando la borsa appoggiata sul sedile e superando con un violento strattonamento la resistenza della vittima. All’interno del bagaglio si trovavano un iPhone, diverse carte di debito, contanti ed effetti personali. Le urla della donna, il furto con strappo e la rapida fuga sono stati riferiti da alcuni testimoni presenti, che hanno confermato il forte stato di agitazione e turbamento della vittima.

Per allontanarsi, l’autore del colpo avrebbe utilizzato una Fiat 600 rubata nel mese di febbraio precedente e poi abbandonata a poca distanza dal luogo dell’aggressione. L’analisi dei profili genetici misti isolati all’interno dell’abitacolo dal Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, unita ad altri riscontri investigativi raccolti dalla sezione “Investigativa” del Commissariato “S. Lorenzo”, ha permesso di ricondurre quel veicolo e la rapina al 58enne.

L’aggressione all’anziana e le immagini delle telecamere

La seconda rapina e la correlata ricettazione fanno invece riferimento a un episodio del 7 marzo. In quell’occasione l’indagato si sarebbe avvicinato a una donna anziana appena scesa dalla propria auto mentre si dirigeva verso un parrucchiere. Anche stavolta l’obiettivo era la borsa della vittima: l’uomo l’avrebbe afferrata strattonandola con forza, facendola cadere rovinosamente a terra e procurandole ecchimosi e ferite.

La fuga sarebbe avvenuta a bordo di una Fiat 500 risultata rubata due giorni prima. Sull’accaduto hanno indagato i carabinieri della Stazione “Falde”, che hanno seguito il tragitto della vettura attraverso la rete di telecamere presenti lungo il percorso. L’esame comparativo tra i fotogrammi estrapolati dai sistemi di videosorveglianza e l’immagine dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha consentito di attribuire anche questo secondo episodio al 58enne.