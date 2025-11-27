Alle 21 di venerdì 28 novembre, da Zō Centro Culture Contemporanee di Catania, la rassegna Pulsar presenta il live dei portoghesi Maquina, opening act Christian The Seagull, warm up & closing affidati alle selezioni musicali di Pul del colletivo Kva. I Maquina sono un trio di Lisbona composto da João Cavalheiro, Tomás Brito e Halison Peres. La band fa parte del catalogo della label di culto Fuzz Club e ha avuto un impatto significativo sulla scena musicale underground europea con performance energetiche che combinano la cultura dance con la psichedelia in salsa Krautrock. Apriranno la serata Christian The Seagull un trio psych e garage rock nato tra Catania e Manchester nel 2020. I Christian The Seagull raccontano una parabola psichedelica fatta di pedali fuzz, ritmi ostinati e… le canzoni di Iva Zanicchi. Dopo un primo ep nel 2022, e da una serie di date all’estero, a dicembre 2024 pubblicano il loro secondo lavoro “Christian The Seagull II” pubblicato in formato musicassetta per Sour Grapes Records (Manchester).





Pulsar è una rassegna nata e programmata da Zō Centro Culture Contemporanee insieme con diversi operatori e realtà del territorio. Il format si prefigge di coinvolgere artisti dalla consolidata reputazione o dall’altissimo potenziale di crescita, nell’ambito della scena indie ed alternative nazionale ed internazionale.

