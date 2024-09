Amap ha reso disponibile sul proprio sito web, a partire da oggi, 27 settembre, una mappa interattiva che consente ai cittadini di verificare se la propria utenza sarà sottoposta alla misura del razionamento idrico. Tale limitazione partirà dal giorno 7 ottobre e prevede l’interruzione della fornitura in alcuni distretti della rete idrica di Palermo per un giorno a settimana.

La natura sperimentale del piano

Amap ringrazia la comunità di opendatasicilia per il supporto fornito nella realizzazione dell’applicativo. Si ribadisce inoltre che il piano che sarà attuato è da intendersi sperimentale e che pertanto potrà subire variazioni al fine di minimizzare i disagi per gli utenti. La società invita tutti gli utenti ad un utilizzo consapevole della risorsa, ad evitare gli sprechi e a limitare fortemente gli utilizzi dell’acqua non riconducibili a necessità idropotabili.

Via il piano, ecco il calendario, orari, giorni e quartieri coinvolti

Via al razionamento dell’acqua a Palermo da parte di Amap. Dal prossimo 7 ottobre ci sarà un piano sperimentale di razionamento della risorsa idrica che riguarderà diversi distretti della città di Palermo.

Ciò al fine di contrastare gli effetti della grave emergenza idrica che sta interessando tutto il territorio siciliano. Il piano è stato concordato con la Cabina di regia istituita dalla Presidenza della Regione Siciliana e fa seguito alle riduzioni della portata immessa al servizio del capoluogo e dei Comuni dell’area metropolitana.

La misura

Quest’ultima misura– per effetto del naturale aumento della domanda che si verifica ogni anno nella tarda stagione estiva a causa del rientro dei residenti, della ripresa delle attività scolastiche e della forte presenza di turisti – avrebbe potuto causare accentuate riduzioni delle pressioni in rete e, in casi particolarmente svantaggiati, anche la diffusa interruzione dell’erogazione idrica durante le ore diurne di massimo consumo.

La mappa

Peraltro, il sistema di approvvigionamento idrico metropolitano e di Palermo dipende in buona misura dalle acque prelevate dagli invasi, per i quali a metà settembre si registra una riduzione di capienza superiore al 65% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un volume utile disponibile complessivamente pari a circa 22 milioni di metri cubi.

I quartieri coinvolti, gli orari e i giorni

Le misure contro la siccità

Le misure di mitigazione adottate già dallo scorso semestre, seguendo le indicazioni delle autorità preposte, consentono di preservare l’approvvigionamento almeno fino a dicembre di quest’anno. Contestualmente Amap ha avviato, tramite la competente Cabina di Regia, una serie di misure strutturali che consentiranno di ridurre la dipendenza dei prelievi dagli invasi, quali l’acquisizione di nuovi pozzi e l’attuazione di interventi per la riduzione delle perdite fisiche, alcuni già realizzati, altri in fase di attuazione.

Al fine di spostare in avanti rispetto alla fine dell’anno in corso la data prevista per l’esaurimento delle risorse accumulate negli invasi, in attesa delle precipitazioni delle stagioni autunnale e invernale, Amap ha adesso proposto -sentita l’Amministrazione Comunale e d’intesa con la Cabina di regia – di adottare questo piano sperimentale di limitazione dell’immesso in rete che prevede in alcuni distretti di Palermo una interruzione programmata della fornitura di un giorno a settimana. Le misure di limitazione, individuate esclusivamente sulla base della fattibilità tecnica, sono state studiate al fine di ridurre al minimo i disagi per le utenze e con l’obiettivo di non coinvolgere utenze pubbliche o sensibili (ospedali, cliniche, case circondariali, edifici a valenza pubblica, etc.).

Il piano

Il piano sperimentale potrà subire delle modifiche per ridurre i disagi e massimizzare i benefici in termini di recupero di risorsa. A seguito della riapertura di ciascun distretto, si potranno verificare disservizi residuali in dipendenza della ubicazione e della quota altimetrica delle utenze servite. Potranno, altresì, verificarsi lievi incrementi di torbidità delle acque che tenderanno rapidamente a normalizzarsi. Amap invita gli utenti ad un utilizzo consapevole della risorsa, ad evitare gli sprechi e a limitare fortemente gli utilizzi dell’acqua non riconducibili a necessità idropotabili ed igienico-sanitarie.