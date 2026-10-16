I Carabinieri della Stazione di Isnello, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno denunciato in stato di libertà una donna di 63anni, accusata di aver realizzato una discarica abusiva e di aver smaltito illecitamente rifiuti non pericolosi.

I fatti sono stati accertati all’interno del Parco delle Madonie, precisamente in Contrada Mongerrati, dove i militari hanno scoperto tre distinte aree di stoccaggio irregolare, estese su una superficie complessiva di circa 130 metri quadrati.

In una di queste zone di accumulo, i Carabinieri hanno individuato scarti di varia natura, classificati come speciali ma non pericolosi riscontrando altresì che una parte dei residui era stata bruciata.

Alla luce dei riscontri tutta l’area è stata sottoposta a sequestro penale.

L’operazione si inserisce nel quadro investigativo coordinato dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese, diretta da Angelo Vittorio Antonio Cavallo che, ha dedicato particolare attenzione al contrasto dei reati ambientali e alla tutela del territorio, promuovendo una stretta collaborazione con i reparti di polizia giudiziaria dell’area di competenza per garantire la massima e costante salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio paesaggistico.