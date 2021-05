Verso un terzo evento a Palermo

Un webinar internazionale sull’eredità delle tradizioni della Settimana Santa e della Pasqua

La Fondazione Federico II tra i promotori in rappresentanza dei comuni di Palermo e di Caltanissetta

Iniziativa di respiro internazionale per la promozione e la diffusione del Patrimonio culturale, materiale e immateriale

La Fondazione Federico II in prima linea tra i partecipanti di quello che, dagli organizzatori, è stato ideato come un forum in modalità webinar inserito nelle iniziative della Rete Europea delle Celebrazioni della Settimana Santa e della Pasqua (RECESSAP) che celebrerà il 20 e 21 maggio, il primo Incontro di Confraternite e Associazioni. “Questo forum mira a contribuire a una migliore comprensione dei valori di questa vasta eredità, viva in gran parte d’Europa. Un’eredità che unisce notevoli differenze locali, con la sua ampia diffusione come elemento comune a molti territori”, dice la presidente della Rete, Rosario Andújar,

Scambi culturali per la valorizzazione del territorio

L’incontro virtuale ha lo scopo di condividere, discutere e dibattere alcuni aspetti delle celebrazioni pasquali, dalla prospettiva delle Confraternite e delle Associazioni, protagoniste di queste celebrazioni e della loro conservazione e continuità.Si creeranno le basi per affrontare, nella piena collaborazione dei protagonisti, il futuro delle tradizioni, la loro conservazione e la loro sostenibilità nel tempo. La “Rete Europea delle Celebrazioni della Settimana Santa e della Pasqua” nasce sotto l’impulso di una stretta collaborazione con la Fondazione Federico II. Un progetto di scambi culturali per la valorizzazione del territorio, della storia, delle tradizioni e di un grande patrimonio immateriale. Tutto questo dando vita a un’offerta culturale e turistica di qualità per sostenere lo sviluppo dei territori in cui si trovano i popoli e le culture dell’associazione.

L’impegno della Fondazione per la valorizzazione delle tradizioni

“Questo forum – sottolinea Patrizia Monterosso, direttore generale Fondazione Federico II – è il secondo appuntamento voluto dal Congresso Internazionale della Rete dopo quello del 12 e del 13 marzo, che ha registrato una straordinaria partecipazione. La Fondazione già nel 2019 si era resa protagonista nell’organizzazione della mostra a Caltanissetta “La Procesión” raccontando in immagini una delle maggiori espressioni di cultura popolare del patrimonio storico di due regioni mediterranee, per molti aspetti simili ma allo stesso tempo diverse: la Sicilia e l’Andalusia. Un articolato progetto culturale con l’obiettivo di creare legami tra le diverse regioni europee (Spagna, Portogallo, Slovenia, Malta e Italia) le cui celebrazioni religiose abbiano uno speciale interesse culturale e turistico”.

Verso un terzo evento a Palermo

Il Presidente della Fondazione, Gianfranco Miccichè insieme al direttore generale della Fondazione, Patrizia Monterosso auspicano che a Palermo possa svolgersi un terzo evento, in presenza che coinvolga le amministrazioni locali, regionali, nazionali e internazionali tenendo naturalmente conto delle contingenze legate all’emergenza sanitaria. Intanto nel pomeriggio del 20 maggio le due tavole rotonde affronteranno il tema dello sviluppo e della continuità delle celebrazioni della Settimana Santa e della Pasqua e dei vantaggi e degli svantaggi del turismo religioso. I due temi del 21 maggio verteranno, invece, sul tema della promozione e della gestione dei musei della Settimana Santa e sul Networking tra le diverse Associazioni. (foto di repertorio)