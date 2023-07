La sagoma di Luigi Firenze dentro la grotta dell’Aquila nel territorio di Cinisi è stata notata dai droni. Dopo le riprese e le foto scattare e la certezza che quello fosse il corpo dell’uomo scomparso da una settimana da casa nel quartiere Partanna Mondello sono state organizzate le operazioni di recupero.

La zona era molto impervia. Forse l’uomo di 80 anni si era perso e aveva cercato rifugio nella grotta dove ha trovato la morte. Le ricerche si erano concentrate nella zona dopo il ritrovamento della vettura in un sentiero in località piano Margi nel comune di Cinisi. Il recupero non è stato semplice. E’ stato necessario l’arrivo dell’elicottero dei vigili del fuoco da Catania.



























La salma è stata affidata alla polizia mortuaria di Palermo per il trasporto nella camera mortuaria del Policlinico dove verrà effettuata l’identificazione della salma da parte dei familiari.

Le operazioni tecniche sono state coordinate dai vigili del fuoco con l’ausilio del personale del corpo forestale della Regione Siciliana, i militari dell’arma della compagnia di Carini e i volontari del soccorso alpino.

Le operazioni sono state svolte secondo le procedure previste dal piano Speditivo ricerca persone scomparse coordinate dalla prefettura di Palermo.