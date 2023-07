L'uomo di Partanna Mondello era uscito per raccogliere 'babbaluci'

Proseguono anche oggi anche con l’utilizzo dei droni le operazioni di ricerca di Luigi Firenze, l’uomo di 81 anni di Partanna Mondello scomparso nel territorio di Cinisi.









Nelle ricerche sono impegnati anche gli operatori Tas (Topografia applicata al soccorso), unità cinofile e personale Saf (nucleo speleo alpino fluviale degli stessi Vigili del Fuoco) e decine di uomini e donne. le ricerche vengono coordinate dal comando provinciale dei Vigili del fuoco che ha istituito un apposito centro di coordinamento sul luogo di coordinamento. Nelle ricerche sono impegnati anche gli uomini del Corpo Forestale e dei carabinieri.

Ieri controllata un’area di 60 ettari

Ieri sono stati passati al setaccio circa 60 ettari, in totale in questi giorni è stata perlustrata un’area di circa 170 ettari. Nella giornata di ieri è stata anche perlustrata una cisterna con l’ausilio del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco.

In questi giorni è stata trovata la macchina parcheggiata e anche alcuni sacchetti di plastica con dentro le lumache raccolte. Ma dell’uomo fino adesso nessuna traccia. Anche oggi all’alba le attività sono riprese.

Ieri un’altra tragedia sempre a Cinisi

Non è un periodo felice per la città di Cinisi che ieri ha vissuto un’altra tragedia di natura diversa ma che ha ugualmente colpita la comunità. La tragedia si è consumata in centro città. Un uomo di 82 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sotto gli occhi dei passanti. Francesco Saputo è stato investito da un camion in corso Umberto proprio nel pieno del centro abitato. Per il pensionato, che non è morto sul colpo, nonostante i tentativi di soccorso, non c’è stato nulla da fare.

I sanitari del 118, giunti sul luogo dell’incidente, hanno tentato di rianimarlo sul posto senza perdere tempo, ma l’uomo è morto poco dopo. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale e i carabinieri per effettuare tutte le verifiche del caso sulle circostanze dell’incidente.

