Angoscia per un anziano di Partanna Mondello

Esce di casa dicendo di andare a raccogliere lumache, di fatto è oramai scomparso da 2 giorni. Momenti di angoscia per Luigi Firenze, un uomo di 81 anni residente a Partanna Mondello, borgata di Palermo. L’uomo oramai da più di 48 ore non dà più sue notizie. La famiglia lancia disperati appelli.

Uscito all’alba con l’auto

Secondo la ricostruzione dei familiari, l’anziano sarebbe uscito alle 5 del mattino domenica scorsa. Avrebbe detto di dirigersi a Cinisi per andare alla ricerca di lumache. Ma da quel momento nessuno ha più saputo nulla di lui. Aveva con sé il cellulare e stando a quanto raccontano sempre i familiari l’ultimo segnale sarebbe stato captato nel quartiere palermitano di Castellammare.

L’allarme della figlia

Da domenica mattina ad oggi – racconta la figlia Giada – non troviamo più mio padre. E’ uscito da casa con la sua Panda gialla targata Dm615Mw. Il suo nome è Luigi Firenze. Per qualsiasi cosa contattate questi numeri: 3517631177 o 3791220728. Ieri sera l’ultimo segnale del cellulare lo dava a Castellammare”. “Si è diretto per Cinisi – aggiunge la nipote Martina Quattrocchi – e non si sa più nulla.. Il suo telefono risulta in una contrada di Castellammare. Si chiama Luigi Firenze, vi chiedo per favore di aiutarmi a condividere più possibile, siamo veramente distrutti”.

L’americano ritrovato in queste ore

Fortunatamente un lieto finire proprio in queste ore per un altro uomo che era scomparso. Ritrovato a Palermo l’uomo che dal 7 luglio scorso aveva fatto perdere le proprie tracce nel Catanese. Hanno dato i loro frutti i controlli capillari che hanno permesso di rintracciare James Thomas Mattina, 55 anni di nazionalità americana. Ad essere diramato un avviso in cui si tracciava l’identikit. Alto un metro e 75 centimetri, calvo con barba folta e non curata. Venne visto l’ultima volta a Bronte il 7 luglio in prima serata. In quel momento indossava una maglietta scura a maniche corte, pantaloncini grigi, scarpe da ginnastica ed aveva al seguito una felpa marca Nike di colore blu.

