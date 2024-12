La Polizia di Stato ha recuperato e riconsegnato al legittimo proprietario, due biciclette a pedalata assistita rubate da un camper nei pressi del Foro Italico a Palermo. Il furto era stato segnalato alla sala operativa. Due persone avevano preso le bici dal camper e si erano dirette in via Tiro a Segno. Gli agenti a bordo di due volanti e hanno raccolto la denuncia di una coppia di coniugi tedeschi che si trovano in vacanza in città. Le bici sono state ritrovate in via Tiro a Segno, nei pressi di un complesso residenziale, dove sono state ritrovate e bici: una nascosta tra una autovettura e un muro perimetrale. La seconda bicicletta coperta da un telone in un casolare in disuso e fatiscente. Le bici hanno un valore di 7 mila euro. Sono in corso indagini per risalire ai ladri.

Furto di gasolio e di scooter a Villabate, un arresto e cinque denunce

I carabinieri della compagnia di Misilmeri hanno arrestato un uomo di 42 anni che è stato sorpreso a rubare gasolio con taniche e tubi da alcuni autocarri parcheggiati in una rimessa aziendale a Villabate. L’indagato non appena ha visto i militari ha cercato di scappare ma è stato bloccato. L’arresto è stato convalidato dal gip.

Tentata violazione di domicilio e ricettazione

Nel corso dei controlli i militari hanno denunciato per tentata violazione di domicilio e ricettazione tre ragazzi di cui due minorenni che a volto coperto sempre a Villabate hanno cercato di scardinare un cancello di un’abitazione. Per arrivare in zona hanno utilizzato uno scooter rubato che è stato restituito al proprietario. I militari hanno ritrovato un secondo scooter rubato e denunciato un giovane di 22 anni che girava con il mezzo per il paese.

Possesso di droga e arma impropria

Infine i carabinieri hanno denunciato un giovane di 28 anni trovato in possesso di un bisturi e due grammi tra crack e hashish. Altre quattro persone sono state segnalate alla prefettura per uso personale di hashish e cocaina.

Scoperti 1750 litri di carburante rubato, due denunce nel Trapanese

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno denunciato un uomo di 39 anni e un altro di 64 anni, rispettivamente per furto e ricettazione di carburante.

Indagini partite dal furto di gasolio

L’indagine è partita dall’individuazione del 39enne, sorpreso a rubare gasolio da un mezzo aziendale di una ditta di Alcamo durante la notte. Le indagini hanno poi portato all’identificazione del 64enne, destinatario del carburante rubato.

A seguito di una perquisizione domiciliare nell’abitazione del 64enne, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 1750 litri di carburante.

Accertamenti sulla provenienza del carburante

Sono attualmente in corso accertamenti per stabilire la provenienza del carburante sequestrato e per verificare se i due denunciati siano coinvolti in altri furti di carburante commessi nella provincia di Trapani