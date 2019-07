Indaga la digos

Ismaele La Vardera, inviato delle Iene, è stato aggredito durante un servizio televisivo. Il giornalista stava lavorando ad un servizio sul reddito di cittadinanza.

Era andato in via Divisi per intervistare alcuni lavoratori che hanno percepito il reddito. Nel corso delle domande la troupe è stata aggredita.

Il cameraman è stato colpito alla testa. Sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e dalla polizia. Sull’episodio indaga la digos.