Terzo settore, la Regione finanzia 47 progetti di volontariato con 726mila euro

Redazione di

25/01/2023

La Regione Siciliana contribuirà con un finanziamento di 726 mila euro alla realizzazione di 47 progetti di volontariato di organizzazioni e associazioni presenti sul territorio siciliano per mettere in atto iniziative e programmi di promozione sociale.

Avviso pubblico del 22 giugno scorso

Si tratta di enti che hanno risposto all’avviso pubblico del 22 giugno scorso, “Accordo di programma – Contributi per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017 – Codice del terzo settore”.

Due gli obiettivi del bando, fondi a 36 progetti per rendere le città inclusive e sostenibili

Sono due gli obiettivi generali previsti dal bando. Il primo, “rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”, ha visto 36 progetti aggiudicarsi l’importo di 556.197,47.

Fondi ad altri 11 progetti che riguardano l’educazione

Sono invece 11 i progetti ammessi, per un totale di 170 mila euro, con l’obiettivo di “fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva e opportunità di apprendimento permanente per tutti”.

Pervenute 55 richieste, le graduatorie sul sito dell’assessorato

Le richieste pervenute sono state in tutto 55, delle quali 8 sono state escluse per mancanza dei requisiti. Entrambe le graduatorie sono state pubblicate sul sito dell’assessorato della Famiglia e delle politiche sociali.

La Regione sostiene gli asili

A dicembre la Regione siciliana ha stanziato la somma di 4 milioni di euro per investimenti in strutture per la prima infanzia. Al via un bando pubblico per attingere ai finanziamenti rivolti a diverse realtà economiche.

In particolare, i 4 milioni di euro serviranno a per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio-educativi per la prima infanzia. Il dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche sociali ha approvato l’Avviso pubblico rivolto agli enti del Terzo settore no profit. Si tratta di somme derivanti dalla quota residuale delle risorse trasferite dal Fondo nazionale per le Politiche della famiglia.

Ecco a chi è rivolto l’avviso della Regione

I destinatari dell’avviso, come si legge nel bando sono: associazioni di promozione sociale; imprese sociali, incluse le cooperative sociali; associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica; gli enti ecclesiastici riconosciuti, dotati di personalità giuridica; le fondazioni, a condizione che nel proprio atto costitutivo sia previsto che l’ente non persegua fini di lucro; lo svolgimento di attività in favore di minori.