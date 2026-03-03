Pronte le graduatorie dei vincitori dei due concorsi banditi dal dipartimento della Funzione pubblica della Regione Siciliana per reclutare figure di funzionario economico-finanziario e di controllo di gestione, che andranno a rafforzare gli uffici e i dipartimenti che hanno sede a Palermo. Gli elenchi di coloro che potranno sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato, non appena verrà approvato il bilancio consolidato, sono stati pubblicati sul sito del dipartimento Funzione pubblica e sul sito del portale unico del reclutamento InPA. Nel dettaglio, si tratta di 47 funzionari economico-finanziari (codice ECOFI) e di 16 funzionari di controllo di gestione (codice COGE). Il dipartimento ha definito in tempi celeri, meno di 4 mesi dalla prova selettiva, la procedura concorsuale.

Le graduatorie approvate con decreto e pubblicate

Le relative graduatorie sono state pubblicate sul sito della regione siciliana divise per categoria, un elenco per la graduatoria Ecofi e uno per la graduatoria Coge

“La Regione continua a perseguire l’obiettivo di rinnovare il proprio personale e potenziare gli organici – afferma il presidente della Regione Renato Schifani – I nuovi vincitori di concorso potranno presto cominciare a lavorare negli uffici, mettendo a frutto competenze e preparazione e contribuendo a migliorare la macchina amministrativa”.

Presto le prove di altri quattro concorsi

A breve, inoltre, saranno comunicate le date per lo svolgimento delle prove dei nuovi quattro concorsi, banditi il 23 dicembre scorso, per l’assunzione di 322 funzionari. Si tratta di 60 nuove unità nel profilo professionale di funzionario tecnico, ambiti di ruolo tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, sviluppo produttivo e promozione del territorio, pianificazione e assetto territoriale (Codice TECO); di altre 52 unità nei profili professionali Ispettore del lavoro (Codice ISPAM) – Funzionario ispettivo (Codice ISPTEC); ancora di 10 unità nel profilo professionale funzionario tecnico Beni culturali-Archeologo (Codice ARCH) e, infine, di 200 unità per il potenziamento dei Centri per l’impiego della Sicilia che si aggiungeranno alle assunzioni fatte negli ultimi anni.