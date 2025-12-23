La Regione siciliana continua ad assumere. Via libera a nuovi concorsi per 322 posti da funzionario nei ruoli della Regione Siciliana e alle progressioni verticali per 832 dipendenti. Il dipartimento della Funzione pubblica e del personale ha pubblicato quattro avvisi di selezione che, aggiunti ai due precedenti, concludono le procedure concorsuali previsti nel Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2025 nell’ottica del rinnovo generazionale.

I bandi per il nuovo concorso

Nel dettaglio, sono stati pubblicati sulla sezione bandi di concorso del sito istituzionale del dipartimento della Funzione pubblica i quattro avvisi per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 322 funzionari (ex categoria D) così suddivisi: 60 unità nel profilo professionale funzionario tecnico, ambiti di ruolo tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, sviluppo produttivo e promozione del territorio, pianificazione e assetto territoriale (Codice TECO); 52 unità nei profili professionali Ispettore del lavoro (Codice ISPAM) – Funzionario ispettivo (Codice ISPTEC); 10 unità nel profilo professionale funzionario tecnico Beni culturali-Archeologo (Codice ARCH); 200 unità per il potenziamento dei Centri per l’impiego della Sicilia. Le domande potranno essere presentate entro 45 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul portale InPA.

Schifani: “Passaggio fondamentale per rafforzare l’amministrazione”

“Manteniamo un impegno preciso assunto con i siciliani – afferma il presidente della Regione Renato Schifani, che ricopre anche l’incarico ad interim di assessore alla Funzione pubblica – rafforzare la macchina amministrativa regionale rendendola più efficiente, competente e moderna. Questi concorsi e le progressioni verticali rappresentano un passaggio fondamentale per valorizzare il personale interno e per immettere nuove professionalità, indispensabili per affrontare le sfide legate alla programmazione, alla gestione dei fondi e allo sviluppo del territorio. Ringrazio il dirigente generale del dipartimento della Funzione pubblica e tutto il personale per il lavoro svolto”.

Pubblicato anche l’avviso per oltre 800 promozioni

È stato pubblicato, inoltre, sul sito del dipartimento della Funzione pubblica anche l’avviso per le progressioni verticali riservate al personale interno. Come previsto dal Ccrl del comparto, l’avviso darà la possibilità a 536 dipendenti dell’area dei coadiutore di passare nell’area degli assistenti e a 296 dipendenti dell’area degli assistenti di transitare in quella dei funzionari. Le domande potranno essere presentate sul “Portale del dipendente” a partire dal prossimo 7 gennaio ed entro il 6 febbraio 2026.