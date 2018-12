l'iniziativa del collegio dei geometri della provincia di palermo

“La recente tragedia avvenuta a Casteldaccia ha ulteriormente responsabilizzato le professionalità tecniche a impegnarsi in prima linea per sensibilizzare la collettività sui rischi legati all’abusivismo e sulla necessità di mettere in sicurezza le proprie abitazioni : con la concretezza propria della categoria, abbiamo messo a punto un nuovo strumento che, crediamo, potrà fare molto in termini di prevenzione”: con queste parole, il presidente del Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Palermo Carmelo Garofalo preannuncia la presentazione, fissata per domenica 16 dicembre, dello “Sportello gratuito di consulenza al cittadino”, che sarà illustrato presso un apposito stand allestito per tutto il corso della giornata, dalle 9:00 alle 20:00, all’altezza del civico 1 di via Libertà, angolo piazza Ruggero Settimo.

Il nuovo servizio, finalizzato alla verifica della regolarità urbanistica e catastale, sarà disponibile attraverso una semplice prenotazione presso la sede del Collegio, in Passaggio dei Poeti 22 a Palermo, ai numeri 091.6251733 – 091.6255309; i tecnici impegnati quali consulenti volontari saranno, a rotazione, geometri iscritti all’albo e gli stessi esponenti del Consiglio direttivo del Collegio.

“Il geometra – spiega Garofalo – ha da sempre ricoperto, nell’immaginario collettivo così come nella realtà, il ruolo di tecnico di famiglia: è proprio in virtù di questo ruolo che avvertiamo la responsabilità morale di intensificare il dialogo con l’utenza, per dare il nostro contributo affinché in futuro non si verifichi più ciò che è accaduto a novembre in provincia di Palermo”.

Ancora in tema di vicinanza alle famiglie, i geometri palermitani sono attualmente impegnati a promuovere la campagna “Città senza ostacoli” , dedicata all’abbattimento delle barriere architettoniche, riproposta di recente nell’ambito della kermesse Mediedilizia.

“In realtà – precisa il presidente – si tratta di un’azione di informazione e sensibilizzazione nata qualche anno fa, ma che purtroppo è rimasta attuale, anche in considerazione della scarsa attenzione istituzionale rispetto ai temi della disabilità e della non autosufficienza”.

Presso lo stand, i visitatori troveranno del materiale relativo alla campagna e alcuni gadgets del Collegio in distribuzione gratuita.