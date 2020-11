Bloccato dagli agenti delle volanti

Un uomo di 37 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato accusato di stalking a Palermo. I fatti si sono verificati nella borgata marinara di Mondello.

Nell’ordine, l’ex fidanzata ha dovuto subire: continui appostamenti sotto casa, foto postate sui social delle vetture di parenti, conoscenti e visitatori che si avvicendavano per farle compagnia; improvvise incursioni, anche notturne, dinanzi al portone di casa con ingiurie ed offese gridate a gran voce ed udite dall’intero vicinato, tanto da costringerla a rafforzare la ringhiera del giardino per renderlo inaccessibile.

Ancora la pubblicazione di una sua foto in un sito di incontri a pagamento, l’imbrattamento del portone di casa con liquidi e prodotti alimentari e, addirittura, l’abbandono dinanzi il giardino di casa di un sacco contenente serpenti morti.

Nel giro di poche settimana, la donna è stata costretta a cambiare le abitudini, fingendo di non essere in casa, coprendo di tende ogni infisso del suo stabile, parcheggiando la vettura in un luogo distante dalla propria abitazione. Ieri sera la giovane vittima ha visto arrivare di nuovo l’ex ubriaco davanti alla sua villetta.

Ha chiamato gli agenti. L’uomo ha aggredito anche i poliziotti che sono rimasti leggermente feriti ed è stato arrestato.