Resta ancora chiusa la statale Palermo Agrigento tra Vicari e Lercara Friddi. Gli operai da ieri sono al lavoro anche se le condizioni meteo non sono molto favorevoli. Anche qualche privato sta dando una mano per liberare la strada dal fango.

L’esondazione dei torrenti di ieri ha ricoperto l’asfalto di terra e massi rendendo impraticabile la strada. Una paratia è saltata e i canali di attraversamento mai puliti in questi anni non hanno consentito alla massa d’acqua di defluire liberamente. Una nuova tegola nella strada martoriata dal lungo cantiere aperto per raddoppiare le carreggiate e ancora in alto mare.

Notevoli disagi per gli automobilisti anche perché le vie alternative alla statale rappresentate dalle strade provinciali nella zona, già dissestate per l’assenza di manutenzioni, sono ancora più pericolose dopo i dissesti e gli allagamenti di questi giorni.