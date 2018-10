E’ stata protratta fino a domenica 28 ottobre, a causa di ulteriori lavori di manutenzione del viadotto Morello la chiusura della corsia dell’A 19 destinata ai veicoli in direzione Palermo fra Enna e Ponte Cinque Archi.

La chiusura era finalizzata alla sostituzione, peraltro già completata, di due solette sulla carreggiata direzione Catania, già sottoposta a doppio senso di circolazione. Lo slittamento si è reso necessario dopo che i tecnici di Anas hanno verificato che vanno sostituite altre due solette del viadotto ormai usurate. Per ottimizzare gli ulteriori giorni di chiusura imprevista e per migliorare il confort e la sicurezza del tratto in questione sono già state avviate le attività di pavimentazione delle gallerie sulla carreggiata in direzione Palermo, tra gli svincoli di Enna e Caltanissetta.

Tutti i veicoli diretti a Palermo potranno percorrere l’itinerario alternativo segnalato in loco con uscita obbligatoria allo svincolo di Enna (km 119,500), percorrenza della strada statale 117bis “Centrale Sicula”, immissione sulla strada statale 121 “Catanese” in direzione Villarosa fino al km 126,000 ed immissione in autostrada allo svincolo di Ponte Cinque Archi. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.

