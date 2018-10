l'11 ottobre

C’è l’artista di fama nazionale, come Mario Venuti, l’eclettico leader dei Tinturia, Lello Analfino che ha chiamato tutti a raccolta, ma anche Doudou Diouf, musicista senegalese dell’omonimo Doudou Group coi suoi ritmi africani o la soul singer Eleonora Tomasino, nata a Palermo, ma originaria del Ghana. C’è anche Salvo Piparo, che musicista non è, ma che nell’integrazione crede fermamente. È lunga la lista degli artisti che hanno detto sì e ci hanno messo la faccia. Sì all’integrazione, sì ad un grande concerto multietnico per RESTARE UMANI.

Si esibiranno da uno dei balconi del Palazzo Reale di Palermo in pieno stile “vertical stage”, mentre sull’asfalto di Piazza del Parlamento gli attacchini completeranno la più grande istallazione d’arte mai realizzata. È Inside Out dell’artista francese “Jr”, il progetto globale di arte pubblica partecipativa con JR con oltre quattromila ritratti fotografici di persone di diverse culture, nazionalità, età, ma accomunati dalla voglia di affermare che la razza è una sola. Palazzo Reale – che ha rappresentato nei secoli punto di incontro di popoli, linguaggi, culture – torna pertanto ad essere punto di riferimento dell’integrazione.

L’evento, del tutto gratuito, organizzato dalla Fondazione Federico II e dall’Assemblea Regionale Siciliana in collaborazione con il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali, Arts For e Sky Arte si terrà giovedì 11 ottobre dalle 19.30 in poi a Piazza del Parlamento proprio davanti al Palazzo Reale di Palermo.