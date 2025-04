Il teatro Politeama di Palermo sarà restaurato con i fondi del Fondi di sviluppo e coesione. La progettazione e il cronoprogramma dei lavori di restauro e manutenzione del teatro Politeama sono stati al centro di una riunione a cui hanno partecipato il sindaco Roberto Lagalla, il direttore generale del Comune, Eugenio Ceglia, l’assessore alla Rigenerazione urbana, Maurizio Carta, il commissario della Foss, Margherita Rizza, il Soprintendente ai Beni culturali, Selima Giuliano ed il presidente della commissione comunale pubblico spettacolo, Renzo Botindari con i rispettivi tecnici.

Facciate e copertura con i fondi Fsc

Per i lavori di restauro delle facciate e parte delle coperture del teatro la Soprintendenza avrà a disposizione 15 milioni di euro dei fondi Fsc. Questi lavori verranno consegnati tra la fine di quest’anno ed il 2026 per essere poi completati tre anni più tardi.

La somma consentirà anche di effettuare interventi di restauro della volta e delle decorazioni della sala degli spettacoli, degli stucchi e delle decorazioni del Foyer, della Sala Rossa e della Sala Gialla, oltre a quelli di manutenzione straordinaria delle coperture, degli impianti antincendio ed efficientamento energetico.

Il sindaco Lagalla

Il sindaco Lagalla ha voluto prima ringraziare “La Presidenza della Regione Siciliana per lo stanziamento delle somme con fondi Fsc, perché permetterà l’avvio di un importante percorso di rinnovamento del teatro Politeama”, sottolineando, poi, “l’importanza della sinergia tra Regione, Comune, Soprintendenza ai Beni culturali e Foss per un lavoro di riqualificazione di uno dei simboli culturali e turistici di Palermo”.

Lagalla ha specificato che nel corso della riunione “insieme ai tecnici abbiamo avuto modo di individuare le possibili opere di immediato intervento che riguardano la manutenzione dell’impiantistica e nuovi lavori per elevare ulteriormente gli standard delle norme antincendio. Sono certo – ha concluso il sindaco – che le opere dei prossimi anni possano contribuire a dare ulteriore slancio all’attività artistica e all’immagine del capoluogo siciliano”.

Il Presidente Schifani

“Il Teatro Politeama è un simbolo culturale e architettonico di Palermo e della Sicilia tutta. Oggi, con l’avvio concreto del percorso di progettazione e programmazione dei lavori di restauro e manutenzione, facciamo un passo significativo verso la sua piena valorizzazione. La Regione Siciliana ha voluto fortemente sostenere questo intervento, destinando 15 milioni di euro di risorse Fsc alla Soprintendenza per i beni culturali, per un’opera che restituirà splendore non solo alle facciate e alle coperture, ma anche agli interni di uno dei luoghi più rappresentativi della nostra tradizione artistica” dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, dopo la riunione tra Soprintendenza regionale per i beni culturali, Comune di Palermo e Foss.

“Si tratta – conclude il governatore – di un investimento non soltanto sul patrimonio storico, ma anche sul futuro culturale della città di Palermo. In sinergia con il Comune, la Foss e tutti i soggetti istituzionali coinvolti, vogliamo restituire ai cittadini e ai visitatori un teatro pienamente funzionale, sicuro ed efficiente dal punto di vista energetico. Questo progetto dimostra ancora una volta come, attraverso la collaborazione tra enti, si possano ottenere risultati concreti e duraturi per il territorio e per le nuove generazioni”.