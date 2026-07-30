Un a serie di restringimenti notturni da ieri e fino a settembre ma solo nelle notti del giorni feriali, lungo la A 19 Palermo Catania mentre sulla statale 117 fra Nissoria e Mistretta apre definitivamente una nuova galleria. Sono gli avvisi dell’Anas che ha programmato una serie di accertamenti tecnici sui viadotti “Eleuterio”, situato tra i km 2,700 e 3,100, e “Cardiola”, tra i km 15,100 e 15,300, lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania”.

Le verifiche lungo la A 19

Le verifiche interesseranno alcune campate di entrambi i viadotti e saranno eseguite al fine di acquisire gli elementi necessari alla definizione della progettazione esecutiva degli interventi di manutenzione straordinaria.

Per consentire lo svolgimento delle attività in sicurezza, dal 29 luglio al 23 settembre 2026, esclusivamente nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, nella fascia oraria notturna compresa tra le 22 e le 6 del giorno successivo, saranno attivi restringimenti in entrambe le carreggiate.

In corrispondenza dei due viadotti saranno chiuse le corsie di emergenza e di marcia, oltre agli spazi tecnici necessari per la predisposizione della segnaletica di preavviso. Il transito sarà consentito sulla corsia di sorpasso. Le limitazioni non saranno applicate nei giorni festivi e prefestivi.

Apre la galleria Castelli 2 sulla statale 117

Intanto apre definitivamente la galleria “Castelli 2”, situata al km 26 della strada statale 117, lungo l’itinerario compreso tra Mistretta e Nicosia.

L’intervento, che ha comportato un investimento complessivo di circa 4 milioni di euro, ha riguardato il prolungamento di 80 metri della galleria preesistente, consentendo di superare in sicurezza un tratto stradale interessato da un dissesto franoso.

Il nuovo tracciato ammodernato si sviluppa per circa 260 metri in variante rispetto alla precedente sede stradale. I lavori hanno inoltre consentito di adeguare la carreggiata agli standard geometrici previsti dalla normativa vigente e di eliminare due curve caratterizzate da un raggio ridotto, migliorando sensibilmente le condizioni di sicurezza e la fluidità della circolazione.

Completato un altro lotto della Statale

Con l’apertura definitiva della galleria “Castelli 2” risulta completato l’intero lotto B4a della strada statale 117.

Unitamente ai lotti B2 e B4b, recentemente ultimati lungo il collegamento Mistretta-Nicosia, salgono così a circa 16 i chilometri di strada complessivamente ammodernati.

Sempre lungo lo stesso itinerario proseguono, inoltre, i lavori per la realizzazione del lotto B5, che si sviluppa per circa 3,5 chilometri e ha raggiunto un avanzamento pari a circa il 45%.