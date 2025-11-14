Disagi temporanei per la circolazione sul Ponte Oreto di Palermo. L’Ufficio Traffico e Mobilità del Comune ha infatti emesso un’ordinanza che istituisce limitazioni alla viabilità veicolare e pedonale per consentire l’esecuzione dei lavori di “Restauro, risanamento conservativo, recupero funzionale e strutturale” del ponte.

Il provvedimento è stato attivo nella notte tra lunedì 10 novembre e martedì 11 novembre 2025, specificamente dalle ore 21:00 alle ore 5:00 del mattino seguente.

La regolamentazione del traffico

Le modifiche hanno interessato il ponte in entrambe le direzioni, sia verso Palermo che verso il quartiere Guadagna. La principale limitazione ha riguardato la chiusura dell’intera semicarreggiata per consentire l’allestimento e lo svolgimento del cantiere.

Per gestire il flusso veicolare, è stato istituito il senso unico alternato, regolamentato in loco dalla presenza di movieri e un semaforo mobile da cantiere.

Ulteriori restrizioni prevedevano:

Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati dell’area di cantiere.

Divieto di transito pedonale sui marciapiedi interessati dai lavori.

L’ordinanza specifica che, per ridurre al minimo l’impatto sulla circolazione diurna, i lavori potranno essere eseguiti anche nelle ore notturne, oltre che nei giorni festivi e prefestivi.

Il Comune, pur autorizzando l’attività notturna, ha imposto alla ditta esecutrice l’obbligo di ridurre “per quanto possibile il nocumento arrecato alla quiete pubblica” e di garantire la massima sicurezza: oltre alle transenne, sono state collocate le opportune segnalazioni luminose regolamentari per avvisare gli automobilisti e segnalare gli ostacoli al libero transito.

L’intervento è parte di un progetto di riqualificazione più ampio e mira a garantire la piena funzionalità e sicurezza strutturale di un’arteria fondamentale per la città.







