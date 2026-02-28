Giletti, serve impegno dei siciliani

“L’obiettivo in realtà non è raggiunto, è raggiunto a metà, perché il primo passo era quello di liberare questa spiaggia. Adesso la palla passa in mano al sindaco di Palermo, al Consiglio comunale: approvino immediatamente il piano di utilizzo delle aree demaniali marittime, non si dica a giugno che non si può, altrimenti ci sarà confusione e si arriverà a dire quando c’era la Italo belga si stava meglio, questo non ce lo possiamo permettere.

È un po’ come dire, quando c’era Mussolini lasciavamo le porte aperte”. Così il deputato regionale e leader di Controcorrente Ismaele La Vardera nel corso della manifestazione a Mondello organizzata dopo il decreto della Regione siciliana che ha disposto la decadenza della concessione alla società Italo-belga di parte della spiaggia, che gestiva da 116 anni.

“Oggi pianteremo lo stesso ombrellone arancione che ci hanno rotto quando volevano entrare in spiaggia lo scorso agosto – ha detto Matteo Hallissey di +Europa – Il futuro è incerto perché le istituzioni dovevano agire molto prima. C’è un ritardo, hanno agito troppo tardi per porre fine a questa faccenda che segnalavamo da mesi. Ma il tempo ora c’è per fare quei bandi e per dare più spiagge libere. Se invece c’è la volontà di lasciare Mondello nel far west ancora per mesi per dire che la Italo-Belga serviva, ecco, questo noi lo contesteremo”.

“Ho portato questa battaglia a Roma, ma adesso è la Sicilia che la deve vincere. Perché, io ricordo una bellissima frase di Giuseppe d’Avanzo che definiva Falcone un italiano fuori posto in Italia. Dobbiamo mettere a posto questa spiaggia che è uno dei gioielli più belli del mondo. Ma lo deve fare la Sicilia, altrimenti abbiamo fallito: non vorrei che domani si dicesse che ‘era meglio quando si stava peggio’. Io non voglio questo, perché questa terra merita il meglio, ma è la politica che si deve assumere le proprie responsabilità perché noi a giugno vigileremo su chi ci sarà qua. Non si deve lasciare sola la gente onesta come troppo spesso accade”. Lo ha detto Massimo Giletti davanti al Charleston a Mondello nel corso della manifestazione organizzata dopo la revoca della concessione per la gestione di uno stabilimento balneare alla società Italo Belga da parte della Regione.