L’incidente senza feriti tra gli svincoli di Carini e Capaci

Ha riaperto dopo la mezzanotte trascorsa l’autostrada A29 Mazara del Vallo Palermo, rimasta bloccata per ore a causa di un pericoloso testacoda di un autoarticolato che ha letteralmente sbarrato quasi per intero la carreggiata. In seguito all’intervento di Anas, vigili del fuoco e polizia stradale, si è riusciti a spostare il mezzo pesante ed a rimetterlo in senso di marcia. Ieri si è davvero sfiorata la tragedia con lo sbandamento dell’autoarticolato che fortunatamente non si è capovolto e non è nemmeno uscito fuori strada.

L’sos lanciato dal conducente

L’incidente è avvenuto tra gli svincoli di Carini e Capaci in direzione del capoluogo siciliano, alle porte quindi di Palermo. A formarsi una lunghissima coda di auto che materialmente non potevano transitare perché l’autoarticolato avevano occupato in tutta la sua ampiezza la carreggiata. E’ stato lo stesso conducente dell’autocisterna, adibita al trasporto di carburante ma che ieri sera era vuota, ad aver lanciato l’allarme al centralino dei vigili del fuoco per chiedere aiuto in quanto impossibilitato a poter rimettere in marcia il mezzo.

La riapertura al traffico

In seguito ad una serie di manovre tecniche, con appositi macchinari, si è riusciti a rimettere l’autoarticolato in carreggiata poco dopo la mezzanotte. Quindi si è potuta riaprire l’autostrada che si era nel frattempo letteralmente intasata di veicoli. Una situazione infernale perché per circa 4 ore si è praticamente proceduto in marcia a passo d’uomo.

Giornata campale

Ieri è stata sicuramente una giornata campale a causa di incidenti, alcuni anche con gravi conseguenze. Come nel caso di un turista ungherese di 53 anni che è stato investito in via Roma a Palermo da due giovani a bordo di uno scooter Honda. L’incidente è avvenuto all’altezza di via Livorno. Un altro pedone, in questo caso una donna, è stata investita in via Belgio sempre a Palermo da un’auto. La donna di 46 anni stava attraversando quanto è stata colpita in pieno da una vettura. L’automobilista si è fermato ed era in stato di choc ed è stato portato in ospedale.