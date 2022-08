Un turista ungherese di 53 anni è stato investito la scorsa notte in via Roma da due giovani a bordo di uno scooter Honda. L’incidente è avvenuto all’altezza di via Livorno.

A bordo dello scooter c’era un giovane di 27 anni e una ragazza empolese di 26anni, anche le rimasta gravemente ferita. Le condizioni del pedone sono molto critiche e si trova ricoverato all’ospedale Civico con un trauma cranico. Si trova ricoverato in rianimazione. La prognosi è riservata.

Gli agenti della polizia municipale dell’Infortunistica che hanno identificato con non poche difficoltà l’uomo di nazionalità ungherese e i due giovani. Da chiarire se i ragazzi indossassero o meno il casco.

Donna investita in via Belgio

Una donna è stata investita questa mattina in via Belgio a Palermo da un’auto. La donna di 46 anni stava attraversando quanto è stata colpita in pieno da una vettura. L’automobilista si è fermato ed era in stato di choc ed è stato portato in ospedale.

La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale Villa Sofia. Pare sia in coma per il violento trauma cranico provocato dall’urto. Le indagini sono condotte dalla polizia municipale della sezione infortunistica.

Ieri scontro in via Apollo, due feriti

È di due feriti il bilancio di un incidente in via Apollo ad angolo con via Catalano a Palermo nella zona di Partanna Mondello. Lo scontro tra una Citroen e una Ford Kuga. I due passeggeri dell’auto cappottata una donna di 45 anni e un uomo di 77 anni sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e trasportati a Villa Sofia dai sanitari del 118.

In tanti hanno sentito lo scontro il forte boato dello scontro e sono usciti dalle abitazioni. I residenti sono stati i primi a cercare di soccorrere i feriti. Pare che la donna sia riuscita ad uscire dall’abitacolo. Le indagini sull’incidente sono condotte dagli agenti dell’infortunistica che dovranno accertare le responsabilità dello scontro.









Impatto ambulanza-auto a Palermo, grave dottoressa

Questo di Partanna Mondello è solo l’ultimo incidente in ordine cronologico in città. Domenica, un incidente tra un’ambulanza e un’automobile all’incrocio tra viale Strasburgo e via Praga, a Palermo ha provocato quattro feriti.

L’ambulanza era partita per soccorrere una persona in casa. Tra i feriti la più grave una dottoressa del 118 che ha riportato un trauma toracico. Sono arrivati altri colleghi in ambulanza e hanno trasportato la ferita all’ospedale Villa Sofia dove si trova ricoverata.