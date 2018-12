la richiesta di cittadini e consiglieri comunali

Questa mattina il presidente della Terza commissione del consiglio comunale di Palermo, Paolo Caracausi, e i consiglieri comunali Massimiliano Giaconia e Caterina Meli, componenti della commissione, hanno partecipato alla cerimonia di riapertura di Villa Costa in viale Lazio, area dedicata al magistrato Gaetano Costa, ucciso dalla mafia il 6 agosto 1980, alla presenza del sindaco Leoluca Orlando e del vicesindaco Sergio Marino.

“La Reset ha fatto un ottimo lavoro – dice Caracausi – sistemando e pulendo spazi che oggi tornano a disposizione dei cittadini con la potatura degli agrumi, la sagomatura delle siepi e il rifacimento dei vialetti. Adesso però bisogna compiere un ulteriore passo in avanti con la riapertura della biblioteca”.

“Oggi tanti i cittadini entusiasti per questa riapertura – dice Giaconia – che restituisce un polmone verde al quartiere. Ci sono tante idee in campo per rendere questo spazio sempre più a servizio del territorio, come un’area dedicata agli amici a quattro zampe e un punto di ristoro”.

“Il sindaco ha anche annunciato che un imprenditore è disponibile a realizzare uno skatepark – concludono Caracausi e Giaconia – che potrebbe essere collocato proprio a Villa Costa, che diventerebbe così anche a misura di giovani. E’ questa la Palermo che vogliamo, accogliente e all’avanguardia”.

Dopo circa due mesi di lavori di interventi di pulizia del verde effettuati dalle maestranze della Reset, lo spazio urbano torna, così, fruibile alla cittadinanza. Alla cerimonia era presente i sindaco Leoluca Orlando, l’assessore al verde, Sergio Marino, i consiglieri comunali Dario Chinnici e Paolo Caracausi, oltre a Massimo Giaconia e Katia Meli della III Commissione consiliare Ambiente

I lavori, complessivamente, hanno interessato la potatura di tutte le piante di agrumi presenti e sono state sagomate le bordure e le siepi e sistemati i vialetti della villetta. Rifatta anche la parte dell’ingresso e ricoperte tutte le buche che erano presenti negli assi viari e secondari. Alla cerimonia saranno presenti, tra gli altri, il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore al Verde, Sergio Marino.

“Finalmente – ha detto il sindaco Orlando – torna fruibile la villetta dedicata a Gaetano Costa creando un unico spazio pubblico con il vicino Giardino delle Rose, Questa è occasione per ringraziare le maestranze della Reset che hanno consentito la vivibilità di questo spazi”