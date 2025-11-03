Quarta scuola dell'infanzia riaperta in tre anni

Dopo oltre un decennio di chiusura, la scuola dell’infanzia Principe Umberto, in via Di Dio 3 (traversa di via Sampolo), riapre le porte ai bambini del quartiere. Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore all’Istruzione Aristide Tamajo hanno inaugurato stamattina l’edificio ristrutturato, restituito alla città grazie a un intervento finanziato con fondi del PNRR per un totale di 715.519 euro.

Il plesso, parte dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII – Piazzi, è stato completamente rinnovato e messo in sicurezza. I lavori, seguiti dall’Ufficio di Edilizia scolastica dell’Assessorato all’Istruzione, con il RUP Andrea Poerio e la direzione di Gabriele Giorgianni, hanno trasformato l’ex asilo rurale in una struttura moderna e sostenibile, dotata di un nuovo impianto di illuminazione a LED e che potrà ora ospitare 50 bambini in spazi educativi finalmente adeguati, sicuri e accoglienti.

Una scuola riaperta dopo 14 anni di abbandono

Chiuso dal 2011, l’edificio era uno dei tanti casi di edilizia scolastica lasciata in sospeso. Oggi, con la sua riapertura, l’amministrazione segna un punto concreto nella direzione del recupero del patrimonio scolastico cittadino.

“Questa è la quarta scuola dell’infanzia che siamo riusciti a riaprire in tre anni – ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla –. Un’accelerazione importante e necessaria, che ci consentirà di completare anche altre strutture dedicate ai più piccoli in diverse aree della città. Qui oggi colmiamo un’esigenza educativa del quartiere, ma soprattutto rafforziamo la presenza dell’amministrazione comunale nel processo educativo che deve partire fin dai primi anni di scuola, perché è da questa fidelizzazione che nascono migliori risultati di apprendimento e un successo scolastico duraturo”.

Così “investiamo nel futuro di Palermo”

Soddisfazione anche da parte dell’assessore all’Istruzione Aristide Tamajo, che ha sottolineato l’importanza dell’intervento: “Con la riapertura della scuola dell’infanzia Principe Umberto diamo un segnale concreto dell’impegno dell’amministrazione nel garantire pari opportunità educative in tutti i quartieri della città. Investire nella prima infanzia significa investire nel futuro di Palermo: strutture sicure, accoglienti e moderne rappresentano il primo passo per costruire una scuola di qualità e inclusiva. Il nostro obiettivo è continuare su questa strada, portando avanti gli interventi previsti e rafforzando la rete degli edifici scolastici cittadini”.

Con questo intervento, Palermo compie un passo avanti tangibile verso una scuola più vicina ai bisogni dei bambini e delle famiglie, soprattutto nei quartieri dove la carenza di servizi educativi si fa sentire più forte.