Accordi diretti, energia senza filtri e un “debito” dichiarato verso i Ramones: è la carta d’identità dei Riccobellis, storica punk rock band di Brescia, che sabato 3 ottobre sale sul palco del PunkFunk di via Napoli 8/10, a Palermo, per festeggiare un compleanno speciale, naturalmente a modo suo. Appuntamento alle ore 22.



L’apertura della serata è affidata ai Mostardacida e si chiude in bellezza con il djset a firma Semprefreski djcrew.



I Mostardacida sono una band palermitana che punta sull’energia più che sulla precisione, con un approccio orgogliosamente grezzo e un’attitudine che oscilla volutamente tra serio e totalmente demenziale. Attivi dal 2016, continuano a suonare punk rock a modo loro, senza compromessi.





I Riccobellis nascono a Brescia nel 2009 e non hanno mai fatto mistero della propria ispirazione principale: i Ramones. Il loro esordio discografico, “Booze Up with Dee Dee Ramone”, esce nel 2010 per la giapponese SP Records. Seguono numerosi 7 pollici su etichette diverse, fino all’avvio di una collaborazione duratura con l’olandese Monster Zero Records, per cui pubblicano l’LP “We Are On a Mission” nel 2015 e “Battlestar Galactica” nel 2020.



Nel 2026 la band torna con un nuovo capitolo, “Afterparty Heroes“, sempre per Monster Zero Records. Questo titolo suona come una definizione perfettamente calzante, soprattutto per chi negli anni ha incrociato, anche solo per un momento, il percorso del terzetto lombardo nella scena punk rock.





I Riccobellis sono da sempre gli animatori indiscussi di ogni aftershow che si rispetti. Dal vivo promettono uno show energico, divertente e a tutto volume, che non può che partire da un intramontabile “One Two Three Four!”.

Una data speciale

A Palermo i Riccobellis non arrivano per caso: il live in programma al PunkFunk, infatti, coincide con i 40 anni di Simone Riccobelli, e la band non ha nascosto la propria voglia di festeggiare senza troppi programmi, con la consueta energia da palco. Un motivo in più per non mancare a una serata che si preannuncia imprevedibile.

Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 22:00

Prezzo: 0.00

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