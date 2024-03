Iniziativa di Avvistiamo Aps venerdì 29 marzo alle 17.30 in via Cala

L’avvistamento di delfini e cetacei lungo le coste ed i mari palermitani non è un evento così raro come si pensi. L’incontro con questi mammiferi spesso desta meraviglia e stupore. Dell’argomento, dal punto di vista scientifico e non solo, se ne parla nel seminario intitolato “Onde di conoscenza, alla ricerca dei cetacei con Avvistiamo Aps” che si tiene venerdì 29 marzo alle 17.30 presso la Libreria del Mare in via Cala 50 a Palermo.

Durante l’incontro, Andrea Calascibetta, biologo marino e presidente dell’associazione Avvistiamo Aps, illustrerà i risultati delle attività ma anche, ad esempio, come comportarsi in caso di avvistamento che, come abbiamo già accennato, non è un evento così remoto nelle nostre acque. Tutt’altro.

Nel primo anno di vita di Avvistiamo Aps sono stati identificati e “censiti” 11 tursiopi (delfini) stanziali nell’area del golfo di Palermo, tra Capo Zafferano ed Isola delle Femmine. Numeri che danno forza al fatto che sia sempre più frequente incontrare sia questi mammiferi che altre specie di cetacei. Chi va in barca li conosce bene.

Le parole di Andrea Calascibetta

“Avremo modo di far conoscere la nostra attività ma anche di far conoscere i delfini – sottolinea Andrea Calascibetta, presidente di Avvistiamo – l’associazione per me è come un figlio perché ho sempre sognato di studiare i delfini nel golfo di Palermo e trasmettere al prossimo il mio amore per il mare. Per me un desiderio che si è realizzato. Mi cambia la giornata quando ne vedo uno. Mi danno positività. Mi è capitato anche di salvare un delfino che era avvolto da un sacchetto di plastica”.

Insomma, un’attività costante di conoscenza e salvaguardia che permette poi un miglior rapporto con queste specie delicate ma al tempo stesso fondamentali per l’equilibrio di ecosistema e ambiente in generale.

Il progetto Avvistiamo

Il progetto “Avvistiamo” nasce in linea con il progetto “Cetacei fai attenzione”, del Tethys Research Institute che si avvale della collaborazione di tutti coloro che vanno per mare segnalando ai ricercatori gli avvistamenti di mammiferi marini nei nostri mari.

Dal 2019 il sito avvistiamo.it ha raccolto i dati relativi agli avvistamenti di cetacei e tartarughe marine grazie alla collaborazione con pescatori, subacquei e velisti le coste settentrionali della Sicilia e oltre.

Nell’aprile 2022 Avvistiamo raggiunge un importantissimo traguardo i dati vengono elaborati e presenti alla 32° Europen Cetacean Confernce sotto forma di poster con Lorenzo Gordigiani (oggi vicepresidente). Avvistiamo Aps nasce dalla volontà di incrementare la conoscenza sui cetacei, tartarughe ed elasmobranchi (squali e mante), splendidi animali marini, intorno le coste siciliane.

L’associazione a sede a Palermo, dove opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati.

Le attività

L’associazione realizza diverse attività. Tra queste: ricerca scientifica in mare e a terra, e attività di monitoraggio biologico su diverse specie (mammiferi marini, uccelli marini, tartarughe marine, elasmobranchi, etc) al fine di contribuire alla salvaguardia della biodiversità marina;

Attività di formazione scientifico-culturale con particolare interesse verso ecologia, biologia, biologia marina, tecniche di ricerca utilizzate in questi settori;

Attività di educazione e sensibilizzazione in materia ambientale rivolte a bambini, giovani e adulti;

Organizzazione e gestione di attività didattico-educative in particolare di educazione ambientale, rivolte a scolaresche di ogni ordine e grado;

Attività di whale e dolphin watching su imbarcazione a vela e/o motore;

Attività di snorkeling guidato e attività subacquee, servizi di guida naturalistica;

Organizzazione di attività teorico/pratiche a terra e in mare su barche a vela, a scopo educativo e ricreativo e organizzazione di attività di educazione ambientale accompagnate da uscite in mare rivolte a persone con disabilità intellettive e/o psichiche.