È il Caf Cisl di Palermo in via Villa Heloise

A Palermo aprono dei Caf in vis straordinaria, per supportare il Comune impegnato in queste ore nello svolgimento delle procedure necessarie per distribuire i buoni spesa a chi ha fatto richiesta, prima della festività pasquali. Son i Caf Cisl di Palermo in via Villa Heloise e Cgil in via Meli, 5 nella sede dello Zen, in via Gino Zappa 126, a Brancaccio, in corso dei Mille 789, e nella sede di via Bevignani 6.

Ad autorizzare l’apertura per la giornata di oggi è stata la Protezione civile su proposta del Comune di Palermo, attraverso l’assessorato alla Cittadinanza Solidale, che ha chiesto al sindacato confederale la collaborazione degli operatori del Caf per assistere i beneficiari, che hanno già fatto domanda, nella compilazione dell’autocertificazione necessaria alla erogazione della misura e per accelerare dunque l’iter.

“In questi giorni bui per tante famiglie che non hanno nessun sostegno economico, è più che mai importante per noi, sindacato con tutti i servizi e associazioni – spiega Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani -, esserci per venire incontro a tante persone che si trovano in piena emergenza economica e sociale e che senza buono spesa trascorrerebbero una Pasqua meno serena. Stare dalla parte di chi ha bisogno, essere solidali, oggi più che mai è una priorità nell’affrontare questa pandemia e siamo contenti che l’assessore alla Cittadinanza Solidale Mattina abbia colto la nostra disponibilità che è sempre presente, oggi più che mai. Solo uniti si può superare il peggio”.

Gli operatori della Cgil daranno in questi due giorni la loro assistenza nella compilazione delle domande per usufruire degli aiuti alimentari e per l’ integrazione o rettificazione dei moduli in caso di errori nelle istanze già inviate al Comune. Oggi e domani nelle sede di via Meli, 5, orari 9-13 e 15-18. Oggi e venerdì presso la Cgil di Brancaccio, orari 9-13 e 15-18. Oggi e venerdì nella sede Cgil dello Zen 8,30-13 e 15-18. Oggi dalle 9 alle 13 in via Bevignani.