Assistenza alimentare del Comune di Palermo, aperti 50 sportelli per i buoni spesa

Redazione di

07/04/2020

E’ emergenza Coronavirus e la povertà sociale dilaga. In tanti, troppi, coloro che dato lo stop alle proprie attività commerciali o lavorative non sono in grado nemmeno di fare la spesa. Il Comune di Palermo ha messo in piedi un imponente programma di assistenza alimentare – stanziando 5 milioni – con il quale prevede di aiutare per almeno tre settimane 15mila famiglie. La domanda per usufruire degli aiuti alimentari deve essere fatta online, ma non tutti hanno un pc o la possibilità di collegarsi alla rete internet per presentare la propria istanza. E così, il Comune ha pensato di aprire 50 sportelli, distribuiti in tutte le circoscrizioni, ai quali potranno recarsi quanti dovranno firmare i moduli per ottenere l’assistenza alimentare. Si calcola che tra oggi e domani quasi tremila persone si recheranno negli apposti sportelli. Ieri mattina intanto, si sono aperte le nuove iscrizioni online. Una corsa contro il tempo per permettere ai bisognosi di usare i buoni spesa giusto in tempo per gli acquisti alimentari di Pasqua. Soltanto nella giornata di ieri, gli uffici hanno ricevuto 900 autocertificazioni e hanno mandato a 2500 richiedenti i moduli da stampare. Ogni buono spesa potrà essere utilizzato entro il 30 aprile, lo ha stabilito la giunta con un atto di indirizzo. In campo anche Caritas, Banco delle Opere di Carità, Missione Speranza e Carità, Croce Rossa e Banco Alimentare che si occuperanno di distribuire generi alimentari a quanti non possono richiedere i buoni pasto. A questi enti assistenziali e caritativi il Comune di Palermo ha devoluto 500mila euro.

E’ emergenza Coronavirus e la povertà sociale dilaga. In tanti, troppi, coloro che dato lo stop alle proprie attività commerciali o lavorative non sono in grado nemmeno di fare la spesa.

Il Comune di Palermo ha messo in piedi un imponente programma di assistenza alimentare – stanziando 5 milioni – con il quale prevede di aiutare per almeno tre settimane 15mila famiglie.

La domanda per usufruire degli aiuti alimentari deve essere fatta online, ma non tutti hanno un pc o la possibilità di collegarsi alla rete internet per presentare la propria istanza.

E così, il Comune ha pensato di aprire 50 sportelli, distribuiti in tutte le circoscrizioni, ai quali potranno recarsi quanti dovranno firmare i moduli per ottenere l’assistenza alimentare. Si calcola che tra oggi e domani quasi tremila persone si recheranno negli apposti sportelli.

Ieri mattina intanto, si sono aperte le nuove iscrizioni online. Una corsa contro il tempo per permettere ai bisognosi di usare i buoni spesa giusto in tempo per gli acquisti alimentari di Pasqua.

Soltanto nella giornata di ieri, gli uffici hanno ricevuto 900 autocertificazioni e hanno mandato a 2500 richiedenti i moduli da stampare. Ogni buono spesa potrà essere utilizzato entro il 30 aprile, lo ha stabilito la giunta con un atto di indirizzo.

In campo anche Caritas, Banco delle Opere di Carità, Missione Speranza e Carità, Croce Rossa e Banco Alimentare che si occuperanno di distribuire generi alimentari a quanti non possono richiedere i buoni pasto.

A questi enti assistenziali e caritativi il Comune di Palermo ha devoluto 500mila euro.