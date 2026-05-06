E’ stato ricordato Antonio Lorusso, appuntato del corpo degli agenti penitenziari, vittima di un agguato mafioso il 5 maggio del 1971 insieme al procuratore Pietro Scaglione.

L’appuntato è stato riconosciuto “vittima del dovere” e nel 2022 gli è stata assegnata la medaglia d’oro al merito civile alla memoria. Porta il suo nome il carcere di Palermo a Pagliarelli.

Alla cerimonia erano presenti i Familiari e Autorità civili e militari e l’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria Sez. Palermo -Termini, e A.N.F.I. di Bagheria, Associazione Nazionale Internazionale Joe Petrosino, Il dirigente Silup dell Polizia di Stato Giuseppe Puleo.