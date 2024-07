A Palermo si rinnova il ricordo della strage del 29 luglio 1983, nella quale persero la vita il magistrato Rocco Chinnici, i due Carabinieri di scorta, Mario Trapassi e Salvatore Bartolotta, e il portiere del palazzo in cui abitava, Stefano Li Sacchi. Rocco Chinnici cadde vittima di un efferato attentato mafioso. Quel giorno, una Fiat 126 imbottita di tritolo scosse via Pipitone Federico.

La cerimonia di commemorazione

La deposizione di una corona d’alloro questa mattina a Palermo. Alla cerimonia – dinanzi alla lapide posta nello stabile di via Pipitone Federico, dove viveva il giudice – erano presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Renato Schifani, Antonello Cracolici, presidente della commissione regionale Antimafia, il vice sindaco Pietro Cannella e il presidente del consiglio comunale, Giulio Tantillo, i figli Caterina e Giovanni Chinnici, Matteo Frasca, presidente della Corte di appello di Palermo e Lia Sava, procuratrice generale, i vertici delle forze dell’ordine.

Un esempio di lotta per la legalità

“Oggi Palermo ricorda il sacrificio del giudice Rocco Chinnici, ucciso in un agguato mafioso 41 anni fa insieme al maresciallo dei Carabinieri Mario Trapassi, l’appuntato dei Carabinieri Salvatore Bartolotta e il portiere dello stabile di via Pipitone Federico, Stefano Li Sacchi. Il giudice Chinnici resterà per sempre un esempio di lotta per la legalità e verrà ricordato per essere stato uno dei primi grandi innovatori nel contrasto alla criminalità organizzata. Al giudice Chinnici, infatti, si deve non soltanto la creazione del pool antimafia, ma anche un nuovo approccio di attacco alle cosche e ai loro patrimoni illegali”.

L’impegno di Caterina Chinnici a Bruxelles

“Il mio pensiero va alla sua famiglia – dice l’assessore regionale Tamajo – e, in particolare, alla figlia Caterina, che con impegno e determinazione continua il lavoro del padre a Bruxelles, affrontando le nuove forme di criminalità organizzata e le mafie. Il mio recente passo di cedere il seggio europeo alla collega di Forza Italia si inserisce in una logica di partito e di rispetto per il lavoro di squadra. Forza Italia è un partito riformista che si oppone fermamente a ogni tipo di criminalità organizzata, e sono convinto che questa scelta rafforzerà il nostro impegno comune. Il lavoro di Caterina Chinnici a Bruxelles si integrerà con il mio ruolo di assessore qui a Palermo, creando un asse strategico nella lotta contro le mafie a difesa delle imprese. È essenziale che ogni decisione presa, sia finalizzata al bene comune e al rafforzamento della nostra lotta contro le mafie. Solo attraverso la coesione e la collaborazione potremo ottenere risultati significativi. La memoria di Rocco Chinnici ci sprona a non abbassare mai la guardia e a continuare a lottare con tutte le nostre forze per una società più giusta e libera da ogni forma di oppressione criminale e culturale”.