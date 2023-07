L'iniziativa

Si attiva la macchina della solidarietà per ricostruire la chiesa di San Benedetto il Moro, distrutta dall’incendio che ha colpito Monte Grifone il 25 luglio. Una cintura di fuoco che ha devastato Palermo, non risparmiando nemmeno il cimitero monumentale di Santa Maria di Gesù, in III Circoscrizione. Un duro colpo al patrimonio culturale di Palermo, che ha praticamente perso la storica struttura la cui costruzione è iniziata addirittura nel XIII secolo. Il tetto in legno, purtroppo, è stato divorato dalle fiamme, così come numerose opere d’arte.

Fatto che ha lasciato in lacrime la folta platea di fedeli, disperati nel vedere bruciare il proprio punto di riferimento religioso. Un evento al quale il gruppo dei Frati Minori di Sicilia ha deciso di reagire, avviando un crowdfunding per cercare di ricostruire la chiesa di San Benedetto il Moro.

BlogSicilia sostiene raccolta

Un’iniziativa, spiegano i frati, che nasce “per far fronte a questa situazione difficile in cui versa la Chiesa e il Convento di Santa Maria di Gesù in Palermo”. Una iniziativa che BlogSicilia.it sostiene per ricostruire un luogo caro ai palermitani.

L’offerta libera potrà essere presentata attraverso pagamenti paypal da emettere sul sito del gruppo religioso o tramite un bonifico bancario con causale “Incendio Santuario San Benedetto il Moro – Palermo”, attraverso l’IBAN: IT 02 M 02008 04615 000104482428.

“Il Signore conceda a tutti noi di poter fare la propria parte, di continuare a dare il proprio contributo, per poter ricostruire con speranza il futuro”, scrivono i frati nella descrizione della raccolta fondi, auspicando un’ampia adesione.

La conta dei danni alla chiesa di San Benedetto il Moro

Un rogo, quello che ha colpito Monte Grifone tra lunedì e martedì, che ha minacciato per ore una stazione di servizio presente fra viale Regione Siciliana e via Brasca. Le fiamme hanno invece causato danni prima alla stazione idro-elettrica presente sulle falde della montagna e poi ai magazzini di una società di forniture idriche ed elettriche presenti in via Ciaculli. Roghi che hanno interessato, come è noto, anche la chiesa di San Benedetto il Moro. A fare la conta dei danni è stata l’assessore alla Protezione Civile Antonella Tirrito, presente durante un sopralluogo condotto il 25 luglio insieme all’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice.

“A Monte Grifone sembrava che la situazione si fosse stabilizzata ed invece nel pomeriggio l’incendio ha ripreso con forza arrivando fino alla chiesa del monastero di Santa Maria di Gesù. L’edificio storico, la cui edificazione risale al 1200, è stato pesantemente danneggiato. La chiesa che conserva le spoglie del santo con patrono di Palermo è andata in fiamme – dichiarò Antonella Tirrito -. Il tetto non c’è più, tutte le pareti sono annerite molti quadri sono andati distrutti come un quadro di Pietro Novelli andato in fiamme così come la statua del 300 del crocifisso dell’altare. Una situazione molto grave”. Oggi si prova a ripartire dalle macerie per ridare alle spoglie di San Benedetto il Moro una nuova “casa”.