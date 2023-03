POLIZIA

Si è trovata in casa il ladro che aveva già raggrannellato gioielli in oro e argento. Una donna è rientrata in casa in Principe di Paternò non appena ha aperto la porta si è trovata un giovane dentro casa.

Ha iniziato ad urlare e il giovane è scappato via da dove era entrato non prima di avere afferrato gli oggetti preziosi trovati nei cassetti dell’abitazione.

Non appena il ladro è andato via la donna ha chiamato aiuto. Sono arrivati i poliziotti che indagano sul furto hanno raccolto la testimonianza della vittima. Sono intervenuti gli agenti della scientifica che hanno cercato impronte utili per risalire all’autore del colpo il cui bottino è da quantificare.

Fratelli accusati di essere ladri, uno torna in libertà

Il gip del Tribunale di Catania ha disposto la liberazione di un 18enne avolese, arrestato il 24 febbraio per un furto avvenuto il 13 dicembre al Centro materiale contabile, un negozio che si trova ad Avola, nel Siracusano.

La misura cautelare per due fratelli

La misura cautelare, emessa anche nei confronti del fratello, un minore di 15 anni, era stata richiesta dai magistrati della Procura di Siracusa al termine delle indagini che si sono avvalse soprattutto delle immagini delle telecamere di sicurezza. Il video mostrava due ragazzi che, dopo essersi introdotti nell’attività commerciale, si impossessavano del denaro contenuto nel registratore di cassa.

L’interrogatorio di garanzia

I due fratelli sono stati accompagnati in un centro di accoglienza salvo poi essere sentiti in occasione dell’interrogatorio di garanzia dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale dei minorenni di Catania.

La revoca dell’arresto per il 18enne

La difesa, composta dagli avvocati Antonino Campisi e Francesco Piccione, ha presentato richiesta di revoca della misura cautelare per il maggiore dei fratelli, in quanto i legali “hanno messo in evidenza che la corporatura dell’indagato era completamente diversa da quella dell’autore del furto, pertanto il Gip ha disposto l’immediata liberazione del giovane”.

