Sulle Sp 44 ed Sp 59

Questa mattina sono iniziati i lavori per il rifacimento stradale della Sp44 di Roccamena, dal km 0 al km1,8, che collega fino a Contessa Entellina. A questo si aggiunge un altro intervento, sul quale oggi si inizia a lavorare, che riguarda diversi tratti della Sp59 di Giammaria. Entrambi per un investimento complessivo dell’amministrazione metropolitana di circa 550.000 euro.

Vernuccio, “Investimenti sui lavori stradali”

“La Città Metropolitana di Palermo sta investendo molto sui lavori stradali per rendere sicure e percorribili le strade del territorio provinciale, da troppo tempo abbandonate all’incuria e al dissesto. Quelli di questa mattina sono due interventi molto attesi dai cittadini, in particolare il tratto relativo al collegamento tra Roccamena e Contessa Entellina darà maggiore respiro al trasporto agricolo”, così dichiara il direttore generale Nicola Vernuccio.

Bilancio di previsione Città Metropolitana ok, ecco gli interventi alle strade

“Si tratta di un risultato importante che, oltre ad attestare un ottimo stato di salute economico-finanziario della Città Metropolitana, evidenzia come questa amministrazione stia lavorando speditamente e in assoluta sinergia con il territorio. E grazie al concorso per il reclutamento di nuovo personale, in corso in queste ore, avremo la possibilità di supportare il lavoro degli uffici e di iniziare un processo di rinnovamento dell’amministrazione metropolitana che andrà a vantaggio dell’efficienza dei servizi resi ai cittadini”. Così disse il sindaco metropolitano Roberto Lagalla.

A metà febbraio scorso è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026 della Città Metropolitana di Palermo, con un ammontare di 441 milioni di euro, di cui 240 milioni in conto capitale e 150 milioni in spese correnti, è stato approvato con voto unanime da parte dei 50 Sindaci presenti alla Conferenza Metropolitana.

“Inoltre, il Piano Triennale delle Opere Pubbliche, correlato al bilancio, prevede la realizzazione di 154 progetti sulle strade provinciali per un importo complessivo di 104 milioni e di 68 interventi presso gli istituti scolastici per circa 64 milioni di euro. Questi interventi che si uniscono a quelli già in corso sia sulla viabilità che sull’edilizia scolastica, ci permetteranno di incidere significativamente sia sulla viabilità e la messa in sicurezza di numerose strade del territorio provinciale, sia sulla qualità dell’edilizia scolastica, restituendo alle famiglie e alle scuole ambienti sicuri e funzionali”, sottolineò il direttore generale della Città Metropolitana, Nicola Vernuccio.